Названо количество новых случаев заражения ВИЧ в России

Лидируют по количеству инфицированных Иркутский край, Кемеровская область и Пермский край.

Число пациентов с впервые установленным диагнозом ВИЧ-инфекция за десять лет в России увеличилось почти в полтора раза. Об этом говорится в статистическом сборнике Минздрава РФ за прошлый год.

Согласно данным министерства, количество пациентов, которым впервые был поставлен диагноз ВИЧ-инфекция, составило в 2018 году 85 995 человек. В 2008 году таких было 58 591 человек.

Лидируют по количеству ВИЧ-инфицированных Иркутский край — 200,6 человека на 100 тысяч населения, Кемеровская область — 165 человек на 100 тысяч населения и Пермский край — 152,1 на 100 тысяч.

Количество детей до 17 лет, которым поставили страшный диагноз, наоборот, снизилось. По данным Минздрава, таких в минувшем году было 977, тогда как в 2008 году — 1249 человек.

Ранее сообщалось, что учёные создали имплант для защиты от ВИЧ. Устройство может заменить антиретровирусную терапию и избавить человека от визитов к врачам.