Альпинист из Румынии пострадал при восхождении на Эльбрус

На помощь экстремалу выдвинулись трое спасателей, они доставят мужчину в больницу.

Румынский альпинист повредил ногу во время восхождения на Эльбрус, когда до покорения высочайшей вершины Европы ему оставалось всего несколько сотен метров. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС РФ.

— В Эльбрусском районе на высоте 5100 метров на горе Эльбрус альпинист из Румынии получил травму ноги, — рассказали в управлении.

На помощь пострадавшему выдвинулись трое спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда. Теперь альпиниста спустят вниз и доставят в больницу.

Ранее сообщалось, что спасатели сняли с Эльбруса польского альпиниста, у которого на высоте 5200 метров начались приступы горной болезни.