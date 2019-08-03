Мутко призвал власти Иркутской области "взять себя в руки"

Ранее Мутко был недоволен работой мэра Тулуна Юрия Кариха и губернатора Иркутской области Сергея Левченко.

Вице-премьер Виталий Мутко раскритиковал работу властей Иркутской области за промедление в решении жилищных вопросов жителей, которые пострадали от паводка.

— Ну никакого решения нет! Соберите волю в кулак, мужества наберитесь. Комиссией примите решение — да, этот дом непригодный. <...> Без вас здесь, мужики, не разберёмся. И губернатор здесь без вас не разберётся. Быстрее в руки возьмите себя, — приводит слова Мутко РИА "Новости".

Ранее Мутко выразил недовольство мэру Тулуна Юрию Кариху и губернатору Иркутской области Сергею Левченко по поводу строительства домов для оставшихся без жилья людей. По его мнению, власти тормозят работу в вопросах обследования домов, выдачи актов и сертификатов.

Ранее Лайф сообщал, что в Иркутской области возобновлено движение по трассе "Сибирь".