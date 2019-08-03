Пожар в центре Москвы полностью ликвидирован

Пожарные полностью ликвидировали крупное возгорание в четырёхэтажном здании 1917 года постройки в центре Москвы. Об этом сообщили в столичном главке МЧС РФ.

— Открытое горение ликвидировано. Проводится проливка, идет разборка конструкций, — уточнили в управлении.

Возгорание произошло в пустующем четырёхэтажном здании начала XX века. При обрушении горящих конструкций пострадал пожарный. В тушении задействовано 80 человек и 17 единиц техники, а также два вертолёта Московского авиационного центра.

Ранее спасателям удалось локализовать пожар на площади пять тысяч квадратных метров.