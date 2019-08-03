В Калуге спасли собаку, три года жившую в подземном коллекторе

На протяжении долгого времени собаку не удавалось достать из заточения ни волонтёрам, ни спасателям, ни специалистам по отлову животных.

На протяжении почти трёх лет жительница Калуги Надежда Щербакова заботилась о бездомном псе, который по неизвестной причине оказался на дне канализационного коллектора и не мог самостоятельно выбраться. Как рассказала женщина, изначально щенков в коллекторе было три. Местные жители смогли достать двоих, но третий не давался и каждый раз прятался в узком пространстве между трубами так, что вытащить его не представлялось возможным.

За три года собаку, которую прозвали Тузиком, неоднократно пытались достать волонтёры, зоозащитники, сотрудники МЧС, специалисты по отлову животных. Не помогали ни ловушки с приманкой, ни различные ухищрения. Из-за чего неравнодушные люди даже хотели разобрать часть коллектора, однако условие администрации о восстановлении городской инфраструктуры за собственный счёт зарубило эту идею на корню.

Всё это время Надежда каждый день кормила пса и меняла ему воду, спуская вёдра на веревке, как в колодец. Лишь летом этого года был придуман новый план — подтопить часть коллектора, чтобы собака вышла на сухую часть и её можно было достать. Задумка удалась, спустя три года заточения под землёй собака впервые оказалась на поверхности.

Надежда забрала Тузика к себе домой. Пёс пока обживается, но очень боится непривычной для него окружающей обстановки.

— Сначала пса поместили в клетку, так как была непонятна его реакция. Постепенно дочка начала его гладить через клетку, и они поняли, что собака не агрессивная и не представляет опасности для окружающих. Тузика выпустили из клетки. По квартире он сам почти не ходит. Выбрал себе одно место, где стояла клетка, там и проводит всё своё время. Миски с кормом и питьём тоже стоят рядом. На улицу с ним ходить пока очень тяжело. Собака испугана, реагирует на любой шум и боится других животных. Но постепенно уже привыкает к выгулу, — приводит рассказ Надежды "Московский комсомолец".

Впрочем, позднее оказалось, что женщина не может оставить у себя Тузика. Её дочь болеет кожным заболеванием. Потому Надежда ищет для пса новых заботливых хозяев.

Напомним, ранее Лайф публиковал видео операции по спасению котёнка из "оконного плена" на восьмом этаже.