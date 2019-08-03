Главный претендент на кресло "царя разведки" США отказался от поста

Конгрессмен попросил американского лидера назначить на ответственную должность другого.

Главный претендент на пост директора Национальной разведки США конгрессмен-республиканец Джон Рэтклифф отказался выдвигать свою кандидатуру. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп.

— Джон решил остаться в конгрессе, где он проделал выдающуюся работу, представляя людей Техаса и нашу страну, — написал хозяин Овального кабинета в "Твиттере".

По словам американского лидера, некоторые "нелепые" СМИ "очень несправедливо" отнеслись к Рэтклиффу. Сам конгрессмен подтвердил слова Трампа и отметил, что попросил его назначить на высокий пост другого.

Информация о том, что Трамп собирается отправить главу Национальной разведки в отставку, появилась в СМИ в середине июля. Позже президент США подтвердил, что Дэн Коутс покинет пост "царя разведки" 15 августа. Тогда же он сообщил о намерении выдвинуть на высокую должность Джона Рэтклиффа.