Apple решила запретить покупку криптовалюты через свою кредитную карту

О решении создать собственный платёжный продукт компания объявила в конце марта. В США карту запустят уже этим летом.

Apple запретит использовать кредитную карту, которую намерена выпустить на рынок совместно с Goldman Sachs, для целого ряда покупок. Об этом сообщается в пользовательском соглашении, которое опубликовал американский банк.

Так, при помощи Apple Card нельзя будет купить криптовалюту, лотерейные билеты и фишки в казино. Кроме того, будет запрещено делать ставки на ипподроме. Почему ввели такое ограничение, ни компания, ни банк не объясняют.

Отмечается, что операции на карте будут проводиться только в американских долларах. Другие валюты будут переводиться в доллары через Mastercard International.

О решении создать собственную кредитную карту Apple объявила в конце марта. В Соединённых Штатах карту запустят уже этим летом. Когда она появится в России, пока не известно.

Ранее Лайф сообщал, что Apple приостановила прослушку пользователей Siri.