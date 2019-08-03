В Крыму пристыдили владельца сафари-парка за слова о сдаче Сибири нацистам

Зубков оскорбил память миллионов людей, которые пожертвовали собой в ВОВ ради спасения родины, считает Ганжара.

Депутат парламента Крыма Влад Ганжара назвал гнусным и отвратительным заявление владельца крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олега Зубкова, который посетовал, что Сибирь не досталась немецким захватчикам в 1941 году.

— Это отвратительное, гнусное и безнравственное заявление Зубкова. В этом отношении он оскорбил чувства всех людей, которые противостояли фашистскому режиму и отдали миллионы своих жизней, чтобы отстоять нашу родину, — сказал парламентарий РИА "Новости".

По его мнению, подобные мысли являются предательством исторической памяти народа. Ганжара призвал Зубкова извиниться за недопустимое высказывание.

Как ранее писал Лайф, владелец сафари-парка заявил, что "тайга бы сегодня точно не горела и дороги в Сибири были бы настоящие", если бы регион в 1941 году достался Германии. После этого на Зубкова обрушился шквал критики.