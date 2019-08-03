На борту самолёта рейса Бишкек - Стамбул скончался младенец

В данный момент специалисты выясняют причины внезапной смерти полуторамесячного ребёнка.

Самолёт авиакомпании Pegasus Airlines, который летел рейсом Бишкек- Стамбул, вынужден был вернуться в аэропорт вылета из-за ухудшения самочувствия полуторамесячного ребёнка.

— Самолет вылетел 3 августа из Бишкека в Стамбул в 08:50 по местному времени (05:50 мск), однако через некоторое время экипаж сообщил о том, что одному из пассажиров стало плохо и запросил разрешение на возвращение в Манас, — передаёт ТАСС сообщение ОАО "Международный аэропорт Манас" в Киргизии.

Борт приземлился в аэропорту Бишкека, где младенца уже ждала бригада скорой помощи. Но медики не смогли помочь ребёнку, он скончался. В данный момент выясняются причины смерти младенца.

Ранее Лайф сообщал, что россияне устроили драку на борту самолёта в Стамбуле.