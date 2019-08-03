Опубликованный сценарий раскрыл одну из главных тайн финала "Игры престолов"

Осторожно, спойлеры! В сценарии подробно описывается уничтожение Железного трона и мотивы, побудившие на это Дрогона.

Создатели "Игры престолов" выложили в Сеть сценарий заключительной серии культовой саги и раскрыли одну из её главных загадок — почему дракон Дейенерис сжигает Железный трон, а не Джона, который только что убил его хозяйку.

Фанаты нашли в этой сцене невероятный символизм. По их мнению, Дрогон уничтожил олицетворение жажды власти, которая и погубила "мать драконов". Однако, как оказалось, трон был разрушен совершенно случайно.

— Дрогон хочет сжечь весь мир, но он не тронет Джона. Он выдыхает пламя на стену, взрывая остатки огромных каменных блоков. Мы видим, как через плечо Джона огонь движется к трону, — это не цель гнева Дрогона, а просто бессловесный свидетель, оказавшийся в эпицентре пожара. Сквозь лезвия трона мы видим, как пламя поглощает его, — говорится в сценарии финальной сцены.

Ранее сообщалось, что создатели сериала описали последний поцелуй Дейенерис Таргариен и Джона Сноу как "выражение чистой любви и страсти".