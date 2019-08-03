Минобороны опубликовало видео уничтожения техники террористов в Сирии

На кадрах видно, что в распоряжении боевиков имеются ракетные системы залпового огня и самоходные артиллерийские орудия.

Министерство обороны России опубликовало видео работы российской военной авиации в Сирии по объектам и технике террористов группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* в сирийской провинции Идлиб. На кадрах видно, как ракетно-бомбовые удары наносятся по артиллерии и укреплённым позициям боевиков.

В частности, в ролике также показано уничтожение легкового автомобиля боевиков, к которому присоединена установка реактивного залпового огня, а также самоходного артиллерийского орудия, которые выдвигались на позиции для обстрела правительственных войск Сирии и мирных городов.

Отметим, ранее российские военные опубликовали аналогичное видео работы авиации ВКС РФ по объектам боевиков в сирийской провинции Идлиб.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.