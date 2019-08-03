Фотографу удалось запечатлеть удар молнии в вершину вулкана Агуа

Фотограф Серхио Монтафар сделал уникальный снимок момента, когда молния ударила в вершину вулкана Агуа в Гватемале. По данным портала Space.com, мощный разряд угодил в две антенны связи, установленные на самой верхушке кратера — на высоте 3761 метр.

APOD | Blýskání nad vulkánem Agua -> https://t.co/hsoX9efMzR



Foto: Sergio Montúfar (Pinceladas Nocturnas) pic.twitter.com/IZuGtihupg — NÁŠ VESMÍR (@NASVESMIR) July 29, 2019

Комментируя фото потрясающего светового шоу, специалисты NASA объяснили причины возникновения молний: электрические заряды образуются в результате столкновения частиц внутри облаков. По данным агентства, во всём мире каждую минуту ударяет около шести тысяч мощных молний.

Ранее в МЧС рассказали, как остаться в живых во время грозы и уберечься от удара молнии.