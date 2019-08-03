Фотографу удалось запечатлеть удар молнии в вершину вулкана Агуа

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Фотограф Серхио Монтафар сделал уникальный снимок момента, когда молния ударила в вершину вулкана Агуа в Гватемале. По данным портала Space.com, мощный разряд угодил в две антенны связи, установленные на самой верхушке кратера — на высоте 3761 метр.

Комментируя фото потрясающего светового шоу, специалисты NASA объяснили причины возникновения молний: электрические заряды образуются в результате столкновения частиц внутри облаков. По данным агентства, во всём мире каждую минуту ударяет около шести тысяч мощных молний.

Ранее в МЧС рассказали, как остаться в живых во время грозы и уберечься от удара молнии.

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