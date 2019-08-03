Путин направил приветствие участникам пятых Армейских международных игр

Он подчеркнул, что увиденное вдохновит молодых зрителей на выбор будущей профессии.

Президент России Владимир Путин направил видеоприветствие участникам и гостям пятых Армейских международных игр, которые проходят под эгидой Минобороны РФ.

— Тысячи лучших военнослужащих продемонстрируют своё искусство и выучку, умение чётко, эффективно и слаженно решать поставленные задачи, находить нестандартные решения в ходе сложнейших заданий, — отметил российский лидер.

Он подчеркнул, что увиденное вдохновит молодых зрителей на выбор будущей профессии. А также отметил большой вклад Армейских игр в развитии международного сотрудничества и партнёрских отношений для обеспечения мировой безопасности.

Пятые Армейские международные игры стартуют сегодня. В них примут участие более 5 тысяч военных 36 армий. Самая зрелищная часть мероприятия — "Танковый биатлон", который по традиции пройдет на подмосковном полигоне Алабино.

В прошлом году российские танкисты заняли все призовые места в индивидуальной гонке на АрМИ