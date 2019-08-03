В Шереметьево рухнула крыша строящегося ангара

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Фото © LIFE 

В столичном аэропорту Шереметьево произошло новое ЧП — обрушилась крыша строящегося ангара возле терминала D. По словам источника Лайфа, инцидент случился сегодня ночью.

<p>Фото © LIFE</p>

При этом рухнувшие конструкции до сих пор лежат со стоящими рядом самолётами. Информацией о пострадавших в результате инцидента собеседник Лайфа не располагает.

Ранее пассажиры пожаловались на другую проблему в Шереметьево — задержку выдачи багажа. Руководству аэропорта пришлось объясняться, когда эту ситуацию удалось стабилизировать.

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