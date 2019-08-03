В Москве неизвестный похитил из автомобиля сумку с 19 млн рублей

Как отметили в правоохранительных органах, преступник получил доступ к салону машины, разбив стекло.

Московская полиция устанавливает обстоятельства кражи в особо крупном размере. Добычей злоумышленника стала сумка, внутри которой лежали денежные средства на сумму около 19 миллионов рублей, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД РФ.

По данным оперативников, неизвестный разбил стекло припаркованного автомобиля на улице Челябинской на востоке Москвы, после чего скрылся. Неизвестно, знал ли преступник о содержимом сумки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Ведётся розыск подозреваемого.

Напомним, ранее Лайф сообщал о краже из гаража столичной пенсионерки различного оборудования на сумму более четырёх миллионов рублей.