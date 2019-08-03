Организаторы "Мисс Венесуэла" отказались называть параметры победительницы

Это сделали, исходя из позиции, что "красота женщины не зависит от объёмов груди, талии и бёдер".

Победительницей конкурса "Мисс Венесуэла — 2019" стала 20-летняя Талия Ольвино — представительница штата Дельта Амакуро. Однако организаторы конкурса не стали сообщать её параметры, которые обычно афишируются на подобных мероприятиях.

На официальном сайте конкурса отмечается лишь то, что рост её составляет 1 метр 78 сантиметров. Не раскрывать объёмы груди, бёдер и талии участниц решили впервые за 67 лет существования конкурса. Это сделали с посылом, что "красота женщины зависит не от размера груди или бёдер, а от её личных качеств и таланта". По традиции параметры девушек сообщались во время дефиле в купальниках.

Как отмечает издание El Universal, победительница покорила жюри конкурса "не по годам зрелыми ответами на философские вопросы". Талия Ольвино родилась в венесуэльском городе Валенсия. Она представит Венесуэлу на международном конкурсе "Мисс Вселенная", который состоится в декабре.

Ранее конкурсантка "Мисс Англия" пришла на дефиле не в бикини и удивила жюри.