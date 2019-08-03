Шойгу дал старт Пятым Армейским международным играм

На АрМИ-2019 в захватывающих поединках сойдутся лучшие военные специалисты из 39 стран.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу открыл сегодня Пятые Армейские международные игры — 2019, которые пройдут на территории десяти государств под эгидой Минобороны России.

— Уверен, вы сможете проявить силу духа и твёрдость характера, достойно выдержать все испытания и добиться успеха. Объявляю Пятые Армейские международные игры открытыми! — обратился Шойгу к участникам соревнований.

Министр назвал АрМИ-2019 заметным мировым событием, которое с каждым годом набирает популярность и приобретает всё больше горячих поклонников. Он напомнил, что игры продлятся две недели. За это время в захватывающих поединках сойдутся лучшие военные специалисты из 39 стран.

Соревнования продлятся до 17 августа и будут включать 31 конкурс, из которых 16 — на территории России, четыре — в Китае, три — в Казахстане, по два — в Белоруссии и Иране и по одному — в Азербайджане, Армении, Индии, Монголии и Узбекистане.

Ранее сегодня президент России Владимир Путин направил видеоприветствие участникам и гостям АрМИ-2019.