В Шереметьево заверили Лайф, что обрушение не повлияло на работу аэропорта

Обрушилась крыша строящегося ангара для самолётов, "который не имеет отношения к обслуживанию пассажиров".

Обрушение крыши строящегося ангара на территории столичного аэропорта Шереметьево произошло вдали от лётного поля. Об этом сообщили Лайфу в пресс-службе воздушной гавани.

— Сегодня в утреннее время произошло обрушение сборных конструкций основания крыши строительного объекта — ангара для воздушных судов, который не имеет отношения к обслуживанию пассажиров, находится вдали от пассажирских терминалов, за пределами лётного поля, — уточнил представитель аэропорта.

По его словам, на деятельность Шереметьево инцидент не повлиял, рейсы выполняются в штатном режиме, пострадавших нет.

Ранее в Шереметьево пассажиры отказались лететь на "боинге", из которого их дважды выводили.