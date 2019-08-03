В жилом доме под Владимиром обрушились стены из-за взрыва газа

Из здания было эвакуировано 20 жильцов, трое из которых — дети. Их решено доставить в пункт временного размещения.

В посёлке Приозёрный Владимирской области в двухэтажном жилом доме из-за взрыва газа обрушились две стены. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.

— Произошло обрушение двух стен между тремя квартирами — № 1, 2 и 3... Предварительная причина обрушения — хлопок газа. Возгорания не произошло, запаха газа не ощущается, — рассказали в главке.

В пресс-службе заявили об отсутствии угрозы обрушения двухэтажки — несущие конструкции нарушены не были. Из здания было эвакуировано 20 человек, трое из которых — дети. Жильцов решено доставить в пункт временного размещения — в среднюю школу посёлка Никологоры. В результате ЧП никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области двухэтажный жилой дом треснул при взрыве газа.