В Москве эвакуированы три машины из-за подозрения на попытку блокировки дороги

15

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

По мнению полиции, неизвестные могли использовать автомобили для искусственного перекрытия движения на Садовом кольце.

По распоряжению столичной полиции три автомобиля были эвакуированы из центра столицы. Как стало известно Лайфу, у правоохранительных органов возникло подозрение, что машины могут быть использованы для блокировки движения по Садовому кольцу.

Как сообщили в ГКУ "АМПП", один из автомобилей принадлежал каршеринговой компании. Все эвакуированные машины переместили на спецстоянки в качестве меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях, предусмотренных статьёй 20.2 КоАП РФ.

Напомним, 3 августа в столице представители оппозиции намерены собраться на несогласованную акцию протеста. Как сообщал Лайф, префектура ЦАО Москвы не согласовала массовые акции в эти выходные, поскольку организаторы митингов нарушили сроки подачи заявок.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×