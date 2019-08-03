Первые дни августа стали самыми холодными за всю историю наблюдений в Москве

Обычно по метеорологической статистике на конец июля и начало августа приходится, наоборот, самая жаркая пора.

Синоптики заявили, что первые два дня августа стали самыми холодными для этих дат за за 70 лет метеонаблюдений в Москве.

— Такого мощного и продолжительного ультраполярного вторжения в столичном регионе не было как минимум 70 лет, с того момента как наблюдения за погодой ведутся на метеостанции ВДНХ, — сообщается на сайте "Метеовести".

Обычно по метеорологической статистике на конец июля и начало августа приходятся самые тёплые дни в Москве. В этот период в среднем температура воздуха составляет 18,6–18,9 градуса, а днём воздух может прогреваться до 25 градусов. Однако в этом году 31 июля, 1 и 2 августа среднесуточная температура равнялась 11,6–13,4 градуса, а максимальная — 14,7, 15,8 и 15,9 градуса соответственно.

Ранее Лайф сообщал, что синоптики пообещали прохладную погоду с дождями в Москве 3 августа.