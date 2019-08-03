СТС показал самый большой рост выручки в 2018 году среди телеканалов

Рекордное падение прибыли зафиксировано у православного телеканала "Спас" — 36%.

В минувшем году АО "Сеть телевизионных станций", в которое входит СТС, CTC Love и CTC Kids, показало самый большой среди российских телеканалов рост выручки к 2017 году — 45%. Объём прибыли вещателя в 2018 году достиг 25,6 миллиарда рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчётность отечественных каналов о РСБУ.

Рекордное падение выручки зафиксировано у "Спаса". За год доходы общественного православного телеканала сократились более чем на треть (36%), до 153 миллионов рублей.

По объёмам же выручки в 2018 году лидерство удерживает Первый канал — свыше 32,8 миллиарда рублей. На втором месте расположился ВГТРК с прибылью в 32,4 миллиарда рублей. Однако рост выручки у них лишь 6% и 7% соответственно.