Путин подписал указ о праздновании 100-летнего юбилея Театра Вахтангова

История театра началась в 1913 году с открытия в Москве Студенческой драматической студии под руководством Евгения Вахтангова, но официальная дата — 13 ноября 1921 года.

Президент РФ Владимир Путин распорядился провести в 2020–2021 годах праздничные программы в честь 100-летнего юбилея Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Согласно указу, Правительство РФ в течение полугода должно собрать организационный комитет, который займётся подготовкой к юбилею театра. Региональным властям также рекомендовано принять участие в подготовке и проведению мероприятий.

Официальной датой открытия Вахтанговского театра считается 13 ноября 1921 года. В этот день Евгений Вахтангов представил первый спектакль — "Чудо святого Антония" — по мотивам пьесы бельгийского драматурга Мориса Метерлинка.