Стало известно, сколько зарабатывают российские звёзды на постах в Instagram

Многие миллионы подписчиков, успех в шоубизнесе превращают блоги знаменитостей в отличный источник дохода.

Российские поп-звёзды, блогеры и другие знаменитости получают до одного миллиона рублей за единственный пост в Instagram. Больше всего на рекламе зарабатывает ведущая "Дома — 2", певица Ольга Бузова. Доходы отечественных знаменитостей изучил Forbes.

По данным журнала, рекламный пост в аккаунте певицы стоит 1 миллион рублей. Телеведущая Настя Ивлеева не уступает Бузовой по Insta-заработкам — публикация в её блоге обойдётся в аналогичную сумму. Далее следует блогер Ида Галич. Рекламное фото на её странице в "Инстаграме" стоит 880 тысяч рублей, а видео — 1 миллион рублей.

В тройку самых популярных блогеров среди женщин до 45 лет, по версии журнала, входят Настя Ивлеева, Ольга Бузова и Ксения Бородина. Среди мужчин лидируют Тимати, Сергей Шнуров и Евгений Кулик.

Ранее сообщалось, что Бузова напугала фанатов рассказами о голодной "диете".