Прямая трансляция: Лесные пожары в Сибири. Интервью со спасателями

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Площадь лесных пожаров в Сибири превысила три миллиона гектаров. Кто и как борется с катастрофой в тяжелейших условиях — смотрите в прямом эфире LIFE.

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