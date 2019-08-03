У звёздного хирурга из Москвы отсудили два млн рублей за изуродованную грудь

В ходе суда клиника отказывалась признавать вину и объясняла неудачные операции возрастом пациентки.

Проживающая в Великобритании Ольга К. давно хотела увеличить размер груди, и решила сделать это в Москве. При выборе клиники и хирурга женщина руководствовалась статутом медицинского учреждения, а услышав, что пациентками пластического хирурга Г. Бабаян якобы были Мария Малиновская, Анастасия Стоцкая, Дана Борисова и другие известные личности, лечь под нож она решила именного там.

Первая операция не привела к обретению заветного результата. Импланты встали криво, при операции была допущена явная ошибка, называемая "двойной баллон". В клинике признали, что пластика прошла неудачно, но поспешили успокоить женщину, что всё можно исправить второй операцией, которая к тому же будет сделана бесплатно. Ольга вновь отправилась на хирургический стол.

Однако и после второй операции грудь не только не приобрела округлую, правильную форму, а была деформирована, изрезана ещё сильнее, к тому же начала болеть. А когда пациентка поняла всю тяжесть ситуации, несмотря на обещания клиники, за вторую операцию ей выставили счёт.

— Сама себе больше поражаюсь, что меня так вдохновило телевидение. Он такой крутой, подумала, если он уже такого медийного уровня, то точно ничего не испортит. Когда у меня была вторая операция, которая бесплатная, ко мне подошла медсестра и сказала, что надо заплатить ещё 30 тысяч за наркоз и за то, что "будете здесь пребывать", — рассказала Лайфу пострадавшая пациентка.

Женщина обратилась за помощью в другую клинику, где ей экстренно оказали медицинскую помощь и исправили все дефекты. А параллельно Ольга наняла адвокатов, чтобы засудить пластического хирурга, изуродовавшего ей грудь.

В ходе долгих судебных тяжб с привлечением экспертов Минздрава России было установлено, что во время операции Г. Бабаян допустил дефекты оказания медицинской помощи: диагностические, тактические (неправильно выбранная тактика операции, неправильный хирургический разрез), дефекты анестезиологического пособия. Хотя в ходе судебного процесса клиника отказалась признавать вину, списывая неудачный результат на возраст пациентки.

— Мы пытались с ними переговоры вести, чтобы в досудебном порядке [решить проблему]. Были объяснения, что это возраст. Они шли на конфликт как со мной, адвокатом, так и с ней. Очень негативно общались. Четыре эксперта-врача федерального центра экспертиз Минздрава выявили нарушения и в тактике операции, и в диагностировании. Плюс были выявлены медицинские дефекты. По документам, операцию должны были проводить в стационаре, а проводили амбулаторно. Прокурор поддержал нашу сторону, и Тверской суд взыскал больше двух миллионов рублей. Моральный вред оценили в 150 тысяч рублей. Неустойка — 520 тысяч и штраф около 647 тысяч рублей, — пояснил Лайфу адвокат Ольги Александр Зорин.

Как сообщал Лайф, ранее в Москве закрыли клинику, где экономист под видом врача делал пациенткам аборты на поздних сроках беременности. Лжедоктор включал аппарат УЗИ, но не пользовался им, а лишь создавал видимость.