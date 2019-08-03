У звёздного хирурга из Москвы отсудили два млн рублей за изуродованную грудь

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Фото © Shutterstock

В ходе суда клиника отказывалась признавать вину и объясняла неудачные операции возрастом пациентки.

Проживающая в Великобритании Ольга К. давно хотела увеличить размер груди, и решила сделать это в Москве. При выборе клиники и хирурга женщина руководствовалась статутом медицинского учреждения, а услышав, что пациентками пластического хирурга Г. Бабаян якобы были Мария Малиновская, Анастасия Стоцкая, Дана Борисова и другие известные личности, лечь под нож она решила именного там.

Первая операция не привела к обретению заветного результата. Импланты встали криво, при операции была допущена явная ошибка, называемая "двойной баллон". В клинике признали, что пластика прошла неудачно, но поспешили успокоить женщину, что всё можно исправить второй операцией, которая к тому же будет сделана бесплатно. Ольга вновь отправилась на хирургический стол.

<p>Пациентка Ольга К. Фото ©LIFE</p>

Однако и после второй операции грудь не только не приобрела округлую, правильную форму, а была деформирована, изрезана ещё сильнее, к тому же начала болеть. А когда пациентка поняла всю тяжесть ситуации, несмотря на обещания клиники, за вторую операцию ей выставили счёт.

Сама себе больше поражаюсь, что меня так вдохновило телевидение. Он такой крутой, подумала, если он уже такого медийного уровня, то точно ничего не испортит. Когда у меня была вторая операция, которая бесплатная, ко мне подошла медсестра и сказала, что надо заплатить ещё 30 тысяч за наркоз и за то, что "будете здесь пребывать", — рассказала Лайфу пострадавшая пациентка.

<p>Пациентка Ольга К. после второй операции. Фото ©LIFE</p>

Женщина обратилась за помощью в другую клинику, где ей экстренно оказали медицинскую помощь и исправили все дефекты. А параллельно Ольга наняла адвокатов, чтобы засудить пластического хирурга, изуродовавшего ей грудь.

В ходе долгих судебных тяжб с привлечением экспертов Минздрава России было установлено, что во время операции Г. Бабаян допустил дефекты оказания медицинской помощи: диагностические, тактические (неправильно выбранная тактика операции, неправильный хирургический разрез), дефекты анестезиологического пособия. Хотя в ходе судебного процесса клиника отказалась признавать вину, списывая неудачный результат на возраст пациентки.

Мы пытались с ними переговоры вести, чтобы в досудебном порядке [решить проблему]. Были объяснения, что это возраст. Они шли на конфликт как со мной, адвокатом, так и с ней. Очень негативно общались. Четыре эксперта-врача федерального центра экспертиз Минздрава выявили нарушения и в тактике операции, и в диагностировании. Плюс были выявлены медицинские дефекты. По документам, операцию должны были проводить в стационаре, а проводили амбулаторно. Прокурор поддержал нашу сторону, и Тверской суд взыскал больше двух миллионов рублей. Моральный вред оценили в 150 тысяч рублей. Неустойка — 520 тысяч и штраф около 647 тысяч рублей, — пояснил Лайфу адвокат Ольги Александр Зорин.

Как сообщал Лайф, ранее в Москве закрыли клинику, где экономист под видом врача делал пациенткам аборты на поздних сроках беременности. Лжедоктор включал аппарат УЗИ, но не пользовался им, а лишь создавал видимость.

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