Самый длинный эскалатор в метро Москвы установят на "Шереметьевской"

При этом станция станет одной из самых глубоких в столичной подземке — она будет находиться под десятками метров земли.

Станция метро "Шереметьевская" с самым длинным эскалатором откроется на северо-восточном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) столичной подземки в 2022 году. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

— Из всех станций, что мы сегодня строим, эта самая сложная. Здесь самый длинный наклонный ход, длина наклонного хода эскалатора составляет 131 метр, — рассказал чиновник журналистам.

"Шереметьевская" станет одной из самых глубоких в столичной подземке — около 70 метров. Сейчас на будущей станции полностью выполнены работы по установке инженерных сетей, ведётся строительство эскалаторного тоннеля. "Шереметьевская" будет оформлена в эстетике фарфора — с колоннами, напоминающими "пузатые" фарфоровые чайники.

Ранее сообщалось, что станция "Савёловская" БКЛ стала самой популярной в соцсетях.