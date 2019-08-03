Россиян предупредили о рисках отдыха в тропиках

Опасность могут представлять незнакомая еда, насекомые, а также загрязнённая вода.

Ядовитые растения, дикие животные, птицы и различные паразиты — основные опасности, которые подстерегают туристов во время отдыха в тропиках. О рисках поездок в жаркие страны граждан РФ предупредил Роспотребнадзор.

— В странах Евразии, Африки, Южной Америки, Океании с экваториально-тропическим климатом широко распространены инфекционные и паразитарные заболевания, многие из которых не встречаются или стали редкими в РФ, — объяснили в ведомстве.

Жаркий влажный климат благоприятен для множества насекомых и гельминтов, которые являются переносчиками различных инфекций. Подхватить недуг можно через еду, заражённого человека или при контакте с загрязнённым объектом окружающей среды, половым путём.

Тропические инфекции могут поражать кишечник, кожу, глаза, различные системы и органы человека. Они часто протекают в тяжёлой форме и трудно поддаются лечению. Поэтому специалисты советуют позаботиться о своей защите заранее — перед поездкой на тропики сделать необходимые для конкретного региона прививки, а во время отдыха употреблять только проверенные продукты и напитки.

— При любом заболевании в течение трёх лет после возвращения, при обращении за медицинской помощью скажите врачу о том, что вы были в тропиках, — рекомендуют специалисты.

Данные меры предосторожности необходимы, поскольку некоторые инфекции могут протекать незаметно и дать знать о себе спустя долгое время.

Ранее стало известно, что каждый третий россиянин не читает отзывы про место, где собирается провести свой отпуск.