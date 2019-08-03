Потушен лесной пожар на месте падения Тунгусского метеорита

В Красноярском крае пожарные потушили лесной пожар в заповеднике "Тунгусский", где более 100 лет назад мог упасть метеорит.
— Силами авиапожарных ФБУ "Авиалесоохрана" вручную ликвидирован труднодоступный лесной пожар в заповедном лесном массиве, образовавшемся на месте падения Тунгусского метеорита на территории Красноярского края, — сообщается на сайте Авиалесоохраны.
Отмечается, что лесной пожар на территории заповедника возник из-за сухой грозы.
Ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров в Сибири приблизилась к трём млн гектаров. Режим ЧС введён на территории пяти регионов. Президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны подключиться к тушению. Пилоты Минобороны потушили за двое суток пожары площадью 113 тысяч га.
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