Потушен лесной пожар на месте падения Тунгусского метеорита

В заповедном лесном массиве труднодоступный очаг возгорания пожарные тушили вручную.

В Красноярском крае пожарные потушили лесной пожар в заповеднике "Тунгусский", где более 100 лет назад мог упасть метеорит.

— Силами авиапожарных ФБУ "Авиалесоохрана" вручную ликвидирован труднодоступный лесной пожар в заповедном лесном массиве, образовавшемся на месте падения Тунгусского метеорита на территории Красноярского края, — сообщается на сайте Авиалесоохраны.

Отмечается, что лесной пожар на территории заповедника возник из-за сухой грозы.

Ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров в Сибири приблизилась к трём млн гектаров. Режим ЧС введён на территории пяти регионов. Президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны подключиться к тушению. Пилоты Минобороны потушили за двое суток пожары площадью 113 тысяч га.