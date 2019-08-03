В Крыму полиция начала проверку из-за видео с жестоким избиением собаки

Злоумышленник бросил животное на асфальт, а затем поднял и перебросил через высокий забор.

Житель села Холодовка на юго-востоке Крыма проломил щенку череп, а затем просто оставил умирать на улице. Жестокое избиение попало в объектив камер видеонаблюдения.

Мужчина швырнул щенка на асфальт, а затем перебросил через забор. Всё это происходило на глазах двух человек, которые даже не пытались ему помешать. Полуживую собаку нашли зоозащитники и доставили к ветеринару.

— Ветврач прогнозировал пролом черепа с осколками. Девочка еле пережила ночь и 2 августа ей была сделана операция. Один из осколков задел мозг. Врач никаких гарантий не даёт. Девочку назвали Таврида, — рассказала о произошедшем волонтёр Юлия М.

Она запустила в Сети петицию с требованием наказать живодёра. Полиция уже начала проверку по факту жестокого обращения с животным.

Ранее сообщалось, что в городе Стерлитамаке мужчина выбросил собаку из окна многоэтажки.