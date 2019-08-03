Гаспарян выступил за ужесточение законодательства об организации митингов

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Армен Гаспарян. Фото © facebook / Армен Гаспарян

По мнению журналиста, ни в одной стране нет более либерального закона об акциях протеста, чем в России.

Российское законодательство в области регулирования митингов и массовых акций необычайно мягкое. Такое мнение в эфире youtube-канала "Политика сегодня" высказал известный журналист и историк Армен Гаспарян.

Вне всякого сомнения, то законодательство, которое есть, невероятно мягкое. И нигде в мире такого мягкого нет. Это продукт деятельности 90-х годов. Тогда было представление, что подавление любого инакомыслия, выражаясь языком той эпохи, это возвращение в "тоталитарный совдеп". С другой стороны, на него наложились представления о митингах 90-х годов, — рассказал Армен Гаспарян.

Как отметил журналист, те, кто осуществляет "великую августовскую донатную революцию", не понимают, что в 90-е годы с ними просто никто не стал бы разговаривать согласно нормам того времени. Их просто задержали бы сразу на выходе из метро.

Ужесточать законодательство надо, но в той мере, которая регулирует организаторов всего этого движа. Потому что, когда организуют подобного рода волнения в столице страны люди, на которых нельзя ставить клейма, за каждым из которых букет самых разнообразных уголовных статей, у меня вопрос. Где ещё, в какой стране мира это в принципе возможно? Ходорковский, Чичваркин, Каспаров и многие другие. Должны они нести ответственность? Мне представляется, что да, — подытожил Гаспарян.

Как сообщал Лайф, префектура ЦАО Москвы не согласовала массовые акции в эти выходные, поскольку организаторы митингов нарушили сроки подачи заявок. Полиция уже задержала одного из организаторов акции Любовь Соболь, когда она отправлялась из своего офиса на митинг.

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