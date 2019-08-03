Соседка-художница затопила квартиру Никаса Сафронова: повреждено 200 картин

По его словам, виновница потопа закрыла дверь перед носом деятеля искусств и отказалась разговаривать.

Соседка-художница затопила квартиру своего известного коллеги Никаса Сафронова в Брюсовом переулке в Москве. Видео с последствиями потопа в элитной столичной жилплощади опубликовал Mash.

Вода повредила более 200 картин, а также книги и предметы интерьера. Даже потолки квартиры Сафронова — произведение искусства, потому что, по его словам, их расписывали художники из Суриковского и Репинского институтов живописи. Однако больше всего художника расстроило хамство виновницы его беды.

— Самое обидное, что она отнеслась к этому по-хамски. Закрыла дверь, заперлась, сказала: я не хочу больше с вами разговаривать, — говорит он на видео.

Ранее сообщалось, что корейские медики спасают руку Никасу Сафронову.