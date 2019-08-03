На несогласованной акции в центре Москвы задержано 30 человек

По данным столичной полиции, к 14:30 в незаконной акции приняло участие около 350 человек.

В центре Москвы на несогласованной акции сотрудники правоохранительных органов задержали 30 человек. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по столице.

— За нарушения общественного порядка задержано 30 человек, — отметили в ведомстве.

Там рассказали, что на 14:30 мск в несогласованном мероприятии приняли участие около 350 человек.

Ранее Лайф сообщал, что в центре Москвы задержана Любовь Соболь, которая является одним из организаторов несогласованных акций 14 и 27 июля, а также 3 августа.

Напомним также, что Прокуратура Москвы предупредила об ответственности за участие в акции 3 августа.