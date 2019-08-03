Крымчанин из-за персиков застрелил соседа

В крымском селе Тимирязево между соседями по участку возник конфликт на почве подозрений в краже персиков из общего фруктового сада. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.
В ходе перепалки один из спорщиков в присутствии очевидцев убил другого из собственного охотничьего ружья. После этого мужчина поджёг свой дом и покончил жизнь самоубийством.
В данный момент правоохранительные органы выясняют все обстоятельства инцидента.
Ранее Лайф сообщал, что красноярец открыл по соседям огонь из ружья за громкую музыку.
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