Крымчанин из-за персиков застрелил соседа

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Фото © Flickr/NechakoRiver

В данный момент следователи занимаются выяснением всех обстоятельств произошедшего.

В крымском селе Тимирязево между соседями по участку возник конфликт на почве подозрений в краже персиков из общего фруктового сада. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.

В ходе перепалки один из спорщиков в присутствии очевидцев убил другого из собственного охотничьего ружья. После этого мужчина поджёг свой дом и покончил жизнь самоубийством.

В данный момент правоохранительные органы выясняют все обстоятельства инцидента.

Ранее Лайф сообщал, что красноярец открыл по соседям огонь из ружья за громкую музыку.

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