СК возбудил против ФБК уголовное дело об отмывании миллиарда рублей

Согласно версии следствия, сотрудники организации получали от неизвестных крупные суммы в разной валюте, после чего переводили их на счета фонда.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) об отмывании одного миллиарда рублей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

— По данным следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года лица, имеющие отношение к деятельности некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией", включая сотрудников фонда, получили от третьих лиц крупную сумму в рублях и иностранной валюте, которые заведомо для них были приобретены преступным путём, — говорится в сообщении.

По версии следствия, для легализации сомнительных миллионов сотрудники ФБК через банкоматы вносили средства на свои счета и переводили их на текущие расчётные счета организации. Сейчас следователи устанавливают соучастников преступления, предпринимаются меры по их задержанию.

Накануне СМИ сообщили имена потенциальных фигурантов дела. По данным ФАН, под подозрением — экс-глава предвыборного штаба блогера Алексея Навального Леонид Волков, бывший директор ФБК Роман Рубанов и сотрудники фонда Анна Чехович, Вячеслав Гимади, Анна Бирюкова, Александра Помазуева и Евгения Замятина.