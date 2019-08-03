СМИ узнали подробности разговора Путина и Трампа 31 июля

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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Фото © Kremlin

По данным CNN, лидеры обсудили в том числе вопрос назначения нового посла США в РФ.

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин во время состоявшегося 31 июля телефонного разговора обсуждали предстоящий уход Джона Хантсмана с должности американского посла в Москве. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников из Белого дома.

По их словам, лидеры обсудили то, что в ближайшие месяцы придётся назначить нового руководителя Посольства США в РФ, но имён потенциальных кандидатов не называли.

Ранее Дональд Трамп в ходе беседы с журналистами в Белом доме назвал состоявшийся разговор с Владимиром Путиным хорошим.

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