Жуткое ДТП на мосту под Волгоградом: Двое погибли

Ещё шесть человек доставлены в больницы Волжского с травмами различной степени тяжести.

Два человека погибли и шесть пострадали в результате страшного ДТП на мосту в городе Волжском Волгоградской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

— На мостовом переходе Плотина ГЭС — Волгоград на территории Волжского произошло столкновение нескольких машин. Погибло два человека, предварительно, ещё шесть человек получили травмы, в том числе пятилетний ребёнок с травматической ампутацией руки, все доставлены в больницы, — уточнил представитель полиции.

По предварительной информации, столкнулись ВАЗ-2112, автомобили Renault Duster и Chevrolet. Последний настолько покорёжен, что модель установили не сразу. Погибшие — водитель и пассажирка ВАЗа. В полиции предполагают, что виновником жуткой аварии стал водитель "четырнадцатой". Он захотел обогнать грузовик и вытолкнул одну из иномарок на встречную полосу.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области на трассе М5 столкнулись грузовой автомобиль Volvo и легковушка Honda.