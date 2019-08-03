Жуткое ДТП на мосту под Волгоградом: Двое погибли

Два человека погибли и шесть пострадали в результате страшного ДТП на мосту в городе Волжском Волгоградской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.
— На мостовом переходе Плотина ГЭС — Волгоград на территории Волжского произошло столкновение нескольких машин. Погибло два человека, предварительно, ещё шесть человек получили травмы, в том числе пятилетний ребёнок с травматической ампутацией руки, все доставлены в больницы, — уточнил представитель полиции.
По предварительной информации, столкнулись ВАЗ-2112, автомобили Renault Duster и Chevrolet. Последний настолько покорёжен, что модель установили не сразу. Погибшие — водитель и пассажирка ВАЗа. В полиции предполагают, что виновником жуткой аварии стал водитель "четырнадцатой". Он захотел обогнать грузовик и вытолкнул одну из иномарок на встречную полосу.
Ранее сообщалось, что в Челябинской области на трассе М5 столкнулись грузовой автомобиль Volvo и легковушка Honda.
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