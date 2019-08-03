Под полом ресторана в Москве нашли замурованное 25 лет назад тело

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Фото © Pixabay

Следователи сейчас устанавливают личность обнаруженного человека и был ли он убит.

Под полом ресторана в столичном районе Люблино во время ремонта обнаружили тело человека, пролежавшее более 25 лет. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Владельцы сразу обратились к правоохранителям. По факту жуткой находки ГСУ СКР по Москве проводит проверку, назначены экспертизы. Пока не известно, была ли смерть насильственной.

Ранее сообщалось, что в Москве нашли чемодан с телом 24-летней блогерши. По подозрению в убийстве девушки задержали её ухажёра. Он сознался, что в порыве гнева расправился с Екатериной, потому что она оскорбляла и унижала его. Девушку похоронили в подмосковном Пушкино.

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