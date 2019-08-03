Зоозащитники написали заявление на живодёра, жестоко избившего собаку в Крыму

Злоумышленник выбрал в жертвы бездомное безобидное животное, которое просто сидело у магазина.

Зоозащитники написали заявление на живодёра, который жестоко избил собаку в селе Холодовка в Крыму. Об этом сообщила Лайфу волонтёр Наталья Демешинова.

— Мы написали заявление, а сегодня они должны были поехать брать показания у этого человека, опрашивать свидетеля. На магазине была камера, это было семь утра, щенок бездомный просто сидел у магазина. Потом он стал звать к себе щенка и начал бить его, — рассказала она.

Наталья вспоминает, что окровавленную собаку они отвезли сначала в одну ветклинику. Там сделали укол, но взять животное не согласились, — посчитали, что Таврида не выживет. Затем доставили во вторую, где щенку сделали операцию.

— Доктор сказал, что два дня сейчас он будет лежать под капельницей, а на третий день уже заберём. Врач пропишет уколы, противовоспалительные, и будем уже дома лечить, — говорит Наталья.

Ранее Лайф публиковал видео зверского избиения собаки. На кадрах видно, как живодёр швыряет Тавриду на асфальт, а затем поднимает и перебрасывает через высокий забор.