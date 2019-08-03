С организаторов незаконных акций предложили взыскивать расходы на безопасность

По подсчётам Сергея Карнаухова, только за один митинг 27 июля государство лишилось 150 миллионов рублей.

Огромные суммы тратит каждый раз государство на обеспечение порядка и безопасности на митингах оппозиции, даже если они незаконные и несанкционированные. Такие подсчёты в эфире ютуб-канала "Политика сегодня" привёл кандидат юридических наук, доцент ИГСУ РАНХиГС при Президенте РФ, глава благотворительного фонда имени Кирилла Орловского Сергей Карнаухов.

— Я взял и посчитал, сколько потратило государство на обеспечение [безопасности] на митинге 27 июля. Учитывая, что я был замгубернатора в двух регионах, а до этого работал в [правоохранительных] органах всю жизнь, я понимаю расходную часть. У меня получилось около 140 миллионов рублей. Это деньги, которые вылетели в трубу на обеспечение [безопасности] на незаконном мероприятии, — отметил Карнаухов.

Как подчеркнул он, с учётом расходов на обеспечение связи, мобилизацию пожарной охраны, МЧС, скорой помощи, а также коммунальных служб, которые будут убирать мусор после митинга, в среднем государство тратит каждый раз около 150 миллионов рублей на обеспечение необходимых мероприятий по сохранению порядка и безопасности людей на митингах.

— У меня вопрос — почему бы Генеральной прокуратуре просто не подать государственный иск организаторам митинга? Вот вы заставили нас потратить 150 миллионов, будьте добры, верните. Мне кажется, это было бы правильно, — подчеркнул эксперт.

Ранее Лайф сообщал, что в центре Москвы задержана Любовь Соболь, которая является одним из организаторов несогласованных акций 14 и 27 июля, а также 3 августа.

Напомним также, что Прокуратура Москвы предупредила об ответственности за участие в акции 3 августа.