С организаторов незаконных акций предложили взыскивать расходы на безопасность

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По подсчётам Сергея Карнаухова, только за один митинг 27 июля государство лишилось 150 миллионов рублей.

Огромные суммы тратит каждый раз государство на обеспечение порядка и безопасности на митингах оппозиции, даже если они незаконные и несанкционированные. Такие подсчёты в эфире ютуб-канала "Политика сегодня" привёл кандидат юридических наук, доцент ИГСУ РАНХиГС при Президенте РФ, глава благотворительного фонда имени Кирилла Орловского Сергей Карнаухов.

Я взял и посчитал, сколько потратило государство на обеспечение [безопасности] на митинге 27 июля. Учитывая, что я был замгубернатора в двух регионах, а до этого работал в [правоохранительных] органах всю жизнь, я понимаю расходную часть. У меня получилось около 140 миллионов рублей. Это деньги, которые вылетели в трубу на обеспечение [безопасности] на незаконном мероприятии, — отметил Карнаухов.

Как подчеркнул он, с учётом расходов на обеспечение связи, мобилизацию пожарной охраны, МЧС, скорой помощи, а также коммунальных служб, которые будут убирать мусор после митинга, в среднем государство тратит каждый раз около 150 миллионов рублей на обеспечение необходимых мероприятий по сохранению порядка и безопасности людей на митингах.

У меня вопрос — почему бы Генеральной прокуратуре просто не подать государственный иск организаторам митинга? Вот вы заставили нас потратить 150 миллионов, будьте добры, верните. Мне кажется, это было бы правильно, — подчеркнул эксперт.

Ранее Лайф сообщал, что в центре Москвы задержана Любовь Соболь, которая является одним из организаторов несогласованных акций 14 и 27 июля, а также 3 августа.

Напомним также, что Прокуратура Москвы предупредила об ответственности за участие в акции 3 августа.

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