Финляндия извинилась за нарушение кораблём территориальных границ России

Как только была замечена ошибка, судно немедленно вернулось в международные воды.

Финляндия извинилась перед Россией за ошибку своего военного корабля Hämeenmaa. Судно 1 августа вошло в российские территориальные воды. Инцидент произошёл к западу от острова Гогланд.

— Финский минный заградитель Hämeenmaa, выполняя обязанности по контролю за государственной границей, вошёл в территориальные воды России приблизительно на 600 метров, — сообщили финские Военно-морские силы.

Отмечается, что, как только была замечена ошибка, судно немедленно вернулось в международные воды. Командованию сразу сообщили об инциденте.

Финский флот начал расследование этого дела. Начальник штаба ВМС Финляндии Туомас Тииликайнен отметил, что ошибка корабля не связана с провокацией и не несла злого умысла.

Ранее Лайф сообщал, что Финляндия заподозрила российский самолёт в нарушении воздушной границы.