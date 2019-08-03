Дана Борисова рассказала Лайфу о хирурге, засуженном из-за изуродованной груди

Знаменитость говорит, что сама довольна операцией по увеличению груди, которую ей провёл Гайк Бабаян пять лет назад.

Дана Борисова заявила Лайфу, что в 2016 году 25-летний звёздный пиар-директор Тимофей Шевченко, известный как Тима Брик, умер именно в клинике пластического хирурга Гайка Бабаяна, который теперь изуродовал грудь одной из пациенток.

— Он пришёл к нему под амфетамином, плюс у него ещё сахарный диабет. Я придерживаюсь мнения, что Гайк Павлович не имел права, он 100%-ный врач, он видел, что человек нетрезвый, и знал про его проблемы со здоровьем. Тима делал три операции: ринопластику, липосакцию, вот собирался у него делать третью операцию, но скончался, — заявила Борисова.

— У меня к Гайку Павловичу претензий нет. Операция, которую он мне сделал, очень качественная. Я ею очень довольна, — добавила Борисова.

Однако собеседница Лайфа говорит, что звёздный хирург не брал у неё анализов перед операцией. Тогда журналистку это не насторожило, но сейчас она понимает, что так быть не должно.

— Я неплохо перенесла всю операцию. Единственное, у меня были очень сильные боли первые два дня. Просто страшно, как будто трактор переехал. Но в целом у меня претензий нет к нему, — добавила телеведущая.

Ранее сегодня сообщалось, что пациентка отсудила у звёздного хирурга из Москвы два миллиона рублей за изуродованную грудь.