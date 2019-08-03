Самолёты и вертолёты Минобороны потушили в Сибири уже более 450 тысяч га леса

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Фото Минобороны РФ

Распространение огня замедлено в пять раз, на очаги пожаров вылито более тысячи тонн воды.

Авиация Минобороны РФ, задействованная на тушении пожаров в Сибири, сбила огонь уже на 450 тысячах гектаров. Об этом сообщили в военном ведомстве.

Более 450 тысяч гектаров из 1 млн 100 тысяч общей площади зоны неконтролируемого распространения огня затушено авиацией Минобороны России с 1 по 3 августа 2019 года, — отметили там.

На данный момент самолёты и вертолёты ведомства ликвидировали уже 116 крупных возгораний в Красноярском крае и Иркутской области. Более тысячи тонн воды вылили самолёты Ил-67 ВТА, более 600 тонн воды — вертолёты Ми-8.

Всё это позволило в пять раз снизить скорость распространения огня и снизить задымлённость воздуха в регионах.

Ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров в Сибири приблизилась к трём миллионов гектаров. Режим ЧС введён на территории пяти регионов. Президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны подключиться к тушению.

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