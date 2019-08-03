Политолог заявил, что организаторы митинга в Москве не достигли своих целей

Матвейчев считает, что звавших людей на незаконную акцию нужно привлечь к ответственности.

Организаторы несогласованных митингов в Москве толкают других на преступление, а сами остаются в тени. Однако им не удалось добиться сегодняшних целей. Эту оценку несанкционированной акции в центре столицы дал политолог и философ Олег Матвейчев.

— Акция оппозиции целей не достигла, они заявляли о том, что 3 августа придёт в десять раз больше человек, чем 27 июля. Ничего этого не получилось, что с их точки зрения, конечно, провал. Я думаю, что на этом можно всё сворачивать, а тех, кто был виноват в этом и кто призывал к нарушениям, конечно, надо к ответственности призывать, — считает политолог.

По его оценке, столичная полиция полностью контролирует ситуацию, а особо желающих принять участие в митинге и нет. Матвейчев призвал россиян не поддаваться на провокации и манипуляции и в принципе не посещать несанкционированные акции.

Ранее Лайф сообщал, что в центре Москвы задержана Любовь Соболь, которая является одним из организаторов несогласованных акций 14 и 27 июля, а также 3 августа.

Прокуратура Москвы предупредила об ответственности за участие в акции 3 августа.

Напомним, что ряд кандидатов в Мосгордуму, которые не были допущены до выборов из-за слишком большого количества недействительных подписей, провели 14 июля несанкционированную акцию у Мосгоризбиркома. После этого некоторые оппозиционеры начали призывать к новым несогласованным акциям в столице.