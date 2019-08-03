Эд Ширан побил мировой рекорд по сборам за гастроли

Турне британского исполнителя может также стать самым продолжительным в истории.

Гастрольный тур британского певца Эда Ширана ещё не закончился, но он уже заработал 736 миллионов долларов и побил мировой рекорд. Divide tour стартовал в марте 2017 года и завершится 26 августа концертом в британском городе Ипсуич.

По данным The Guardian, шоу Ширана за время нынешних гастролей посетило более 8,5 миллиона человек в 43 странах мира. В рамках тура Divide певец провёл уже 243 концерта, осталось ещё 12 выступлений. К концу гастролей Ширан проведёт на них рекордные 893 дня по сравнению с 760 днями U2.

Предыдущий гастрольный рекорд принадлежал группе U2, которая в 2011 году заработала 735 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что Эд Ширан стал самым успешным гастролирующим артистом за минувший год.