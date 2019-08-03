Прилепин: "Оранжевые революции" ни к чему не приводят, ни к каким благам

По мнению писателя, многие сторонники подобных революций приближают разрушение государства, даже если этого не хотят.

Протестные акции в Москве по своему характеру сопоставимы с событиями так называемых цветных, оранжевых революций. В частности, с той, которая произошла на Украине в 2014 году. Именно на фоне сравнения схожести идей сторонников тех событий и российских оппозиционеров можно легко спрогнозировать развитие событий. Об этом в эфире youtube-канала "Политика сегодня" заявил популярный писатель Захар Прилепин.

— Сам тип и характер так называемой оранжевой революции — с ним всё понятно. По крайней мере, для людей взрослого поколения. Понятно, кто в этом заинтересован, кто за этим стоит, какие силы туда вкладываются. И когда на чашу весов кладутся две вещи: с одной стороны — совершенно очевидные проблемы в России. А с другой стороны — мы имеем, что имеем. А мы имеем людей, чьи представления о будущем России не совпадают не то что с моими представлениями, они просто с будущим России не совпадают, — отметил писатель.

Захар Прилепин подчеркнул, что лично для него вышеописанные граждане по сути, по типу своему — полноценные враги, потому что они ставят своей целью разрушение всего того, что ценит и любит писатель.

— Для них расчленение России, потеря Россией территорий, потеря Россией геополитического положения в мире, потеря Россией населения как такового, потеря очень многих вещей, которые для меня дороги, святы и важны, — для них праздник. Они сами это особо не скрывают и вслух прямым текстом произносят. Но они достаточно серьёзно себя зафиксировали в общественно-политическом, медийном и культурном пространстве, и вот с этими энергиями они могут работать, — заметил Прилепин.

Последний факт, по словам писателя, позволяет таким людям хорошо воздействовать на молодое поколение. А потому, сколько бы ни разъяснялось, в частности, что произошло с Украиной за последние пять лет после майдана, всё равно появляются люди, которые верят, что "цветная революция" может что-то изменить к лучшему.

— Вот на Украине была революция за то, за что и сегодня у нас выходят на улицы, — свободный парламент, власть без коррупции и т.д. Коррупция в итоге достигла там аномальных размеров, вылезли все заразы возможные, население не понимает, как оно втянулось в эту авантюру. Рейтинг тех, кто участвовал в революции, на нуле. Вот он результат. И все иные результаты, все эти ваши прочие "оранжевые революции" ни к чему не приводят, ни к каким благим последствиям, — подытожил Захар Прилепин.

Ранее эксперт предложил взыскивать с организаторов незаконных акций расходы государства на обеспечение безопасности их участников.

Напомним, ряд кандидатов в Мосгордуму, которые не были допущены до выборов из-за слишком большого количества недействительных подписей, провели 14 июля несанкционированную акцию у Мосгоризбиркома. После этого некоторые оппозиционеры начали призывать к новым несогласованным акциям в столице. Прокуратура Москвы накануне предупредила об ответственности за участие в акции 3 августа. Сегодня задержано уже около 600 человек.