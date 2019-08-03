Сериал "Очень странные дела" обвинили в русофобии

Журналист шведского издания Flamman Эрик Хакинг раскритиковал третий сезон сериала Netflix "Очень странные дела", в котором русских выставляют "полными скотами" и "холоднокровными заклятыми врагами".
— В третьем сезоне сериала Netflix в стиле ретро "Очень странные дела" главным злодеем вновь стал "медведь с Востока" — это и дань уважения рейгановским восьмидесятым, и отсылка к нынешней, не менее напряжённой политической ситуации, — пишет Хакинг.
Авторы "Очень странных дел" в очередной раз намекают, что США будут бомбами формировать мировую повестку, прокладывая себе новые торговые пути на "руинах социалистических экспериментов", пишет шведский журналист.
По его словам, в сериале русские выступают исключительно в роли хладнокровного заклятого врага. Хакинг обратил внимание, что в сюжете показывают и милых русских. А милыми этих персонажей делает то, что они мечтают приобщиться к благосостоянию "страны возможностей" в лице США и готовы пойти на сотрудничество, лишь бы им позволили посмотреть американский мультик, прихлёбывая молочный коктейль.
Ранее сообщалось, что актёр из Омска сыграл роль советского офицера в третьем сезоне нашумевшего сериала "Очень странные дела".
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