Сериал "Очень странные дела" обвинили в русофобии

Аналитик обратил внимание на то, что создатели вновь сделали главным злодеем "медведя с Востока".

Журналист шведского издания Flamman Эрик Хакинг раскритиковал третий сезон сериала Netflix "Очень странные дела", в котором русских выставляют "полными скотами" и "холоднокровными заклятыми врагами".

— В третьем сезоне сериала Netflix в стиле ретро "Очень странные дела" главным злодеем вновь стал "медведь с Востока" — это и дань уважения рейгановским восьмидесятым, и отсылка к нынешней, не менее напряжённой политической ситуации, — пишет Хакинг.

Авторы "Очень странных дел" в очередной раз намекают, что США будут бомбами формировать мировую повестку, прокладывая себе новые торговые пути на "руинах социалистических экспериментов", пишет шведский журналист.

По его словам, в сериале русские выступают исключительно в роли хладнокровного заклятого врага. Хакинг обратил внимание, что в сюжете показывают и милых русских. А милыми этих персонажей делает то, что они мечтают приобщиться к благосостоянию "страны возможностей" в лице США и готовы пойти на сотрудничество, лишь бы им позволили посмотреть американский мультик, прихлёбывая молочный коктейль.

Ранее сообщалось, что актёр из Омска сыграл роль советского офицера в третьем сезоне нашумевшего сериала "Очень странные дела".