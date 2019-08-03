Тяжёлый ударный беспилотник "Охотник" совершил первый полёт

Длительность испытательного полёта аппарата составила более 20 минут. Он поднялся на 600 метров.

Новейший российский военный беспилотник "Охотник" совершил первый полёт. Испытания прошли на одном из тренировочных аэродромов Минобороны России.

— Первый полёт состоялся в 12:20 по московскому времени и продолжался более 20 минут, — отметили в ведомстве.

Под управлением оператора беспилотник на высоте около шестисот метров несколько раз облетел аэродром, а затем успешно приземлился.

"Охотник" выполнен по схеме "летающее крыло". Специальные материалы и покрытия делают его практически незаметными для радиолокационных средств обнаружения. Благодаря целевой аппаратуре беспилотник может проводить различные виды разведки.

Ранее Лайф сообщал, что в России начались испытания бронеавтомобилей будущего.