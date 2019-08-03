Беглов заявил о запуске масштабной программы поддержки садоводств в Петербурге

Исполняющий обязанности губернатора проверил, как осуществляется проведение бесплатных медицинских обследований дачников по полису ОМС.

Петербургские садоводы получат поддержку от властей города. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов во время рабочей поездки в один из крупнейших дачных массивов Пупышево. В частности, основными направлениями поддержки станут вопросы оказания медицинской помощи дачникам, обеспечения доступа к чистой питьевой воде, бесперебойной подачи электричества и состояния дорог.

— Мы изучили основные потребности дачников и планируем к концу года запустить полноценную программу поддержки садоводств. Мы понимаем, что за счёт садоводств их [проблемы] решить невозможно. Поэтому шаг за шагом эти задачи будет решать город, — заявил Александр Беглов.

Пользуясь случаем, врио губернатора проинспектировал, как продвигается процесс реализации проведения бесплатных медицинских обследований петербургских дачников по полису ОМС. Например, в садоводстве "Ладога" Александр Беглов осмотрел новую модульную амбулаторию, которая была создана за счёт бюджета Санкт-Петербурга, и предложил открыть также в садоводстве аптечный пункт с лекарствами первой необходимости.

Отметим, ещё в апреле Александр Беглов дал указ о приведении в порядок действующих в садоводствах медицинских пунктов, а также об организации работы выездных диагностических бригад, где нет возможности построить амбулатории. На данный момент на территории самых крупных дачных массивов работает 34 амбулаторных пункта. Однако уже в этом году планируется строительство ещё трёх амбулаторий и реконструкция одного.

Ещё одним пунктом поддержки местных садоводов станет ремонт дорожной сети. При содействии Правительства Ленинградской области работы планируется начать уже в сентябре.

Отметим, согласно данным администрации города, на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области расположено более 3000 садоводств, которые за летний сезон посещает около 2,5 миллиона горожан.

Как сообщал Лайф, ранее Александр Беглов поддержал идею создания сада ощущений для слабовидящих в Санкт-Петербурге.