Беглов заявил о запуске масштабной программы поддержки садоводств в Петербурге

Петербургские садоводы получат поддержку от властей города. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов во время рабочей поездки в один из крупнейших дачных массивов Пупышево. В частности, основными направлениями поддержки станут вопросы оказания медицинской помощи дачникам, обеспечения доступа к чистой питьевой воде, бесперебойной подачи электричества и состояния дорог.
— Мы изучили основные потребности дачников и планируем к концу года запустить полноценную программу поддержки садоводств. Мы понимаем, что за счёт садоводств их [проблемы] решить невозможно. Поэтому шаг за шагом эти задачи будет решать город, — заявил Александр Беглов.
Пользуясь случаем, врио губернатора проинспектировал, как продвигается процесс реализации проведения бесплатных медицинских обследований петербургских дачников по полису ОМС. Например, в садоводстве "Ладога" Александр Беглов осмотрел новую модульную амбулаторию, которая была создана за счёт бюджета Санкт-Петербурга, и предложил открыть также в садоводстве аптечный пункт с лекарствами первой необходимости.
Отметим, ещё в апреле Александр Беглов дал указ о приведении в порядок действующих в садоводствах медицинских пунктов, а также об организации работы выездных диагностических бригад, где нет возможности построить амбулатории. На данный момент на территории самых крупных дачных массивов работает 34 амбулаторных пункта. Однако уже в этом году планируется строительство ещё трёх амбулаторий и реконструкция одного.
Ещё одним пунктом поддержки местных садоводов станет ремонт дорожной сети. При содействии Правительства Ленинградской области работы планируется начать уже в сентябре.
Отметим, согласно данным администрации города, на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области расположено более 3000 садоводств, которые за летний сезон посещает около 2,5 миллиона горожан.
Как сообщал Лайф, ранее Александр Беглов поддержал идею создания сада ощущений для слабовидящих в Санкт-Петербурге.
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