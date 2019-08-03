В подмосковном лагере массово отравились дети

Среди госпитализированных — дети из столицы, Астраханской области и Воскресенска.

Восемь ребят в возрасте от девяти до 15 лет получили пищевое отравление в детском лагере в подмосковной деревне Малое Уварово. Об этом сообщили Лайфу в экстренных службах.

Детей из оздоровительного лагеря "Олимп" на скорой доставили в Коломенскую районную больницу. Причины массового отравления выясняются. Среди госпитализированных — дети из Москвы, Астраханской области и Воскресенска.

По словам собеседника Лайфа, в "Олимпе" всё ещё дежурят врачи. Они намерены взять анализы у ребят.

Ранее сообщалось, что в лагере "Юнга" в Приморском крае отравилось 28 детей.